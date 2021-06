Fabrice Olinga fait ses adieux à l'Excel Mouscron: "Une étape magnifique"

L'histoire mouscronnoise est terminée pour l'ailier camerounais.

Fabrice Olinga et Mouscron, c'est terminé. C'est le joueur camerounais qui l'a confirmé dans un message publié sur Instagram. "Le moment de dire au revoir à la famille Excel Mouscron est arrivé", écrit-il, avant de prendre le soin de remercier le club et ses supporters.

Encore à ce jour le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, Fabrice Olinga était arrivé en provenance de la Sampdoria en 2015. Six ans plus tard, il quitte Mouscron avec 127 matchs, 7 buts et 16 assists au compteur.