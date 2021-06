Grand ouf de soulagement pour Andriy Shevchenko : "Un match plein d'émotions"

L'Ukraine a empoché ses premiers points dans la compétition, non sans se faire peur face à la Macédoine du Nord.

Après sa solide prestation face aux Pays-Bas, l'Ukraine était déjà dos au mur et devait l'emporter pour garder l'espoir dans cet Euro.

C'est désormais mission accomplie, les hommes d'Andriy Shevchenko l'ont emporté 2-1 face à la Macédoine du Nord : "Tout d'abord, je tiens à féliciter les joueurs et dédier cette première victoire dans ce tournoi à nos supporters. Merci pour votre soutien et à tous ceux qui sont venus au stade et qui ont encouragé", a confié l'ancien buteur du Milan AC dans les colonnes du média RBC.

"Le président de l'Ukraine Volodymyr Zelenskyi nous a appelés dans les vestiaires et a félicité l'équipe pour sa victoire. C'est très agréable de savoir que l'Ukraine entière nous suit", poursuit 'Sheva'. "C'était un match plein d'émotions. Je voulais qu'il se termine plus tôt. Je dirais que nous avons joué deux bonnes mi-temps, et même s'il y a eu de la nervosité, nous avons eu assez d'occasions pour tuer le match. Ces ratés ont mis le doute et fait perdre confiance à un moment donné, mais l'équipe à su se reprendre", analyse Shevchenko.

L'Ukraine a marqué ses 3 premiers points et se classe 3ème de son groupe. L'Autriche (3 points et un match en moins) est en tête, les Pays-Bas (3 points et un match en moins) sont seconds, et la Macédoine du Nord est dernière sans points.