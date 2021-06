Le Club de Bruges au programme du Beerschot en préparation

Le Beerschot a levé le voile mercredi sur le programme de sa préparation pour la saison 2021-2022. Une préparation qui débutera par un amical contre les voisins de Kontish, ce vendredi. Ensuite, les Rats affronteront notamment le Club de Bruges (le 26 juin), deux écuries de D1B (Lommel et Waasland-Beveren) ou encore Utrecht, le 14 juillet.

C'est le 24 juillet que le Beerschot débutera sa saiso, contre le Cercle, en championnat. Avant d'affronter successivement Gand, l'Union et le Standard.

