Euro : Coup dur pour la France, Ousmane Dembélé forfait

L'inquiétude était de mise pour le joueur du FC Barcelone, la nouvelle est tombée : il doit déclarer forfait pour la suite du tournoi.

Ousmane Dembélé était entré au jeu face à la Hongrie à l'heure de jeu et ... est ressorti quelques minutes plus tard (à la 87e), blessé.



"Ousmane Dembélé va quitter le groupe France. Contraint de sortir avant la fin du match Hongrie-France samedi, l’attaquant du FC Barcelone a passé des examens radiologiques dimanche soir à l’hôpital du Budapest. Les délais de rétablissement sont incompatibles avec son maintien dans le groupe. Des échanges ont eu lieu dès dimanche entre les staffs médicaux de l’Equipe de France et du FC Barcelone. Après s’être entretenu avec le joueur et le Dr Franck Le Gall, Didier Deschamps a pris acte du forfait d’Ousmane Dembélé", peut-on lire dans le communiqué publié par le staff des Bleus.