Mbaye Leye évoque la reprise, le mercato et les départs probables : "Il est important de retrouver un équilibre financier"

Les Rouches ont lancé leur saison ce lundi avec un premier entraînement ouvert aux médias.

Le Standard de Liège a repris le chemin des entraînements ce lundi matin. Dix sept joueurs (Bastien, Bodart, Boljevic, Carcela, Cimirot, Delferriere, Dragus, Dussenne, Gavory, Klauss, Lestienne, Pavlovic, Raskin, Shamir, Sissako et les jeunes Dumont et Al Dakhil) étaient présents sur la pelouse. "Le noyau n'est évidemment pas au complet. Je vais récupérer mes joueurs au compte-gouttes. Les Diablotins Hugo Siquet et Michel-Ange Balikwisha reviennent ce mardi 22 juin. D'autres internationaux arrivent mercredi. Les derniers sont Selim Amallah, Abdoul Tapsoba et Zinho Vanheusden qui débarquent le dimanche 27. Tous ces joueurs effectueront les tests physiques lundi prochain. Tout le monde sera sur le pont mardi 29 juin", a confié Mbaye Leye en conférence de presse.

© photonews

Quid du futur de Vanheusden ? "Le Standard, l'Inter et le joueur doivent trouver un terrain d'entente. Zinho symbolise ce que je recherche chez tous mes joueurs. Cette envie de gagner, cette grinta, ce leadership et ce respect de l'écusson. J'espère qu'il restera, mais après cela dépendra de la situation. N'oublions pas que la base de cette reconstruction, c'est de retrouver également un équilibre financier. C'est important pour la suite. Je sais que nous allons perdre quelques éléments importants, je m'y suis déjà fait à l'idée. Nous savons où nous allons, c'est le plus important. Le dessein est de redresser le club. Je l'ai dit ce matin aux troupes. On joue pour le club, pas pour soi. C'est ainsi que l'on en ressortira grandi. Quand je regarde le match des Danois contre la Belgique et celui des Hongrois contre la France, je vois qu'avec moins de qualité et beaucoup de courage, on peut faire quelque chose", a souligné le technicien sénégalais.

© photonews

Le matricule 16 s'apprête donc à voir des joueurs quitter Sclessin, dont Michel-Ange Balikwisha. Le jeune Rouche est dans le viseur du Club de Bruges et de plusieurs clubs étrangers. "Si vendre Mickey va permettre au club de retrouver un équilibre, il faudra le faire car nous n'avons pas le choix. Nous voulons retrouver un Standard fort. Le plus important n'est pas de vendre Michel-Ange, mais de montrer à tout le monde que nous avons un très bon centre de formation qui nous permet de sortir des joueurs et de les vendre. C'est un signal positif que nous envoyons également aux éléments de l'académie, à savoir travailler et être bon afin de recevoir sa chance comme Raskin, Siquet et Balikwisha. Neuf jeunes vont faire la préparation avec l'équipe première. Certains resteront, d'autres feront le yoyo et d'autres retourneront chez les U21", a précisé l'ancien attaquant.

Toutefois, le club liégeois a déjà une short-list avec des cibles bien précises pour remplacer les futurs départs. "Nous avons une liste de joueurs qui peuvent apporter un plus dans le jeu que nous voulons mettre en place. Après, il faudra être patient avec ceux qui resteront en bord de Meuse. Parmi ceux-ci, des jeunes talents du SL 16 Football Campus et des leaders positifs comme Laifis, Cimirot, Klauss, Bodart et Raskin qui peuvent accompagner les joueurs de l'académie. Tous les éléments qui ne sont pas focus sur le club ou qui sont moins performants devront trouver une solution", a-t-il ajouté.

Parmi les indésirables qui doivent se trouver un nouveau club, on retrouve Avenatti, Oulare, Joachim Carcela, Nekadio et Sylvestre. Ces derniers ne reprendront l'entraînement que le 8 juillet prochain, en même temps que l'équipe espoir. "Cela fait un moment pour les deux premiers, c'était déjà décidé avant que je ne reprenne les rênes de l'équipe. J'ai ensuite décidé d'ajouter Joachim Carcela, Nekadio et Eddy Sylvestre. Ils vont tous débuter avec les U21."

Quid de l'exercice 2021-2022 ? Une saison de transition ? "Retrouver la scène européenne est évidemment un objectif et c'est possible via différents canaux : remporter la Coupe de Belgique, gagner les Playoffs 2 et finir dans le top 4. Mais ce qui est important, c'est de former une équipe talentueuse qui possède l'ADN rouche et qui soit courageuse. Je veux de la personnalité et du fighting-spirit. Si c'est le cas avec le retour des supporters, ce sera un plus. Notre douzième homme gagne des matchs à lui seul. Ils intimident et mettent la pression sur l'équipe adverse et transcendent leurs joueurs. Je suis sûr que nous n'aurions pas vu des comportements comme ceux que nous avons pu voir la saison dernière si nos 25.000 supporters avaient été présents à Sclessin.Notre premier renfort estival : ce sont nos fans ! Ils sont importants et déterminants. De plus, s'ils appuient le football offensif et agressif que je veux mettre en place, ça peut prendre", a conclu Mbaye Leye.