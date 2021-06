Officiel : un jeune défenseur d'Arsenal rejoint Ostende

Une nouvelle recrue débarque sur la Côte. Aujourd'hui, Ostende a enregistré la signature de Zechariah Medley, en provenance d'Arsenal. Le principal intéressé s'est engagé avec le KVO jusqu'en juin 2025. C'est le club qui a annoncé la nouvelle ce lundi via un communiqué officiel publié sur ses réseaux sociaux.

KVO heeft zich versterkt met de Engelsman @ZechMedley

De 20-jarige centrale verdediger komt over van @Arsenal en geldt als een groot talent vh Britse voetbal.

"Zech stond al een hele tijd op onze radar. Hij was één van onze belangrijkste targets in de mercato." - @GGanaye pic.twitter.com/xmupNO4Eo8