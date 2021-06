Paulinho (ex-Barcelone) quitte la Chine, interdit de séjour

Les Brésiliens étant interdits de séjour en Chine, le médian du Guangzhou FC Paulinho a décidé de rompre son contrat.

Depuis le début de l'année 2021, Paulinho (32 ans) n'a pas pu retrouver le Guangzhou FC et la Chine où il évolue depuis 2015 (avec un passage d'un an et demi au FC Barcelone). En cause, l'interdiction d'entrée sur le territoire mise en place par le gouvernement chinois concernant les Brésiliens. Le Guangzhou FC n'ayant pas fait le nécessaire, l'international a rompu son contrat, qui courait jusqu'en 2022, et est désormais libre.