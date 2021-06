L'Angleterre a fait le job et assure la première place

Deux petits buts en trois matchs, pas le moindre but concédé et deux victoires et un partage: l'Angleterre termine en tête du Groupe D et attendra le deuxième du groupe F en huitième de finale.

Duel pour la première place du groupe D à Wembley où l'Angleterre et la République Tchèque, déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, s'affrontaient. Avec des changements dans le onze de base anglais: Kyle Walker, Harry Maguire, Bukayo Saka et Jack Grealish étaient titulaires pour la première fois dans cet Euro.

Changements qui ont rapidement porté leurs fruits: les Three Lions n'ont eu besoin que de deux minutes pour se créer leur première opportunité de la rencontre. Raheem Sterling, lancé en profondeur, faisait sauter le cuir au-dessus de Tomas Vaclik, mais sa tentative était repoussée par le piquet.

Le ton était donné et l'Angleterre a continué à pousser jusqu'à obtenir gain de cause, à la 12e minute de jeu. Sur une action initiée par Saka et grâce à un centre parfait de Grealish, Sterling poussait le ballon au fond de la tête. Deuxième but du tournoi pour l'équipe de Gareth Southgate et pour le joueur de City.

Harry Kane aurait pu doubler la mise, un quart d'heure plus tard, mais il butait sur un excellent Vaclik et les Tchèques se sont aussi montré dangereux avant le repos. Via une frappe puissante d'Holes, repoussée par Jordan Pickford d'abord. Via une tentative de Soucek qui a effleuré le poteau ensuite.

En seconde période, les Tchèques ont encore essayé de revenir au score, mais ils se sont heurtés à une solide organisation anglaise. Ce sont d'ailleurs les Three Lions qui ont eu la dernière occasion du match, mais le but de Jordan Henderson était annulé pour une position de hors-jeu. Sans conséquence pour l'Angleterre, qui valide la première place du groupe. La République Tchèque se contentera de la troisième place.