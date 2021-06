Denis Dragus de retour au Standard de Liège : "Il peut nous apporter quelque chose"

Le Roumain avait été prêté du côté de Crotone la saison dernière où il n'a disputé que neuf rencontres de Serie A.

Ce lundi matin, Denis Dragus était présent à l'entraînement des Rouches. Le jeune attaquant revient d'un prêt d'une saison du côté de Crotone en Serie A. "Denis faisait partie des joueurs les plus talentueux quand j'étais adjoint au Standard de Liège. Il a de l'explosivité, de la vitesse, et un bon football. Mais il y a des ingrédients qui font qu'il est encore à ce niveau-là. Il faut trouver la clé pour lui permettre d'éclôre", a confié Mbaye Leye.

© photonews

L'attaquant âgé de 21 ans avait rejoint le Standard de Liège lors du mois d'août 2019 en provenance du FC Viitorul contre un chèque de 1,8 million d'euros. "Je ferai mon maximum durant la préparation pour savoir s'il peut apporter un plus à l'équipe. Un bon Denis ressemble aux profils des joueurs que nous recherchons. Il a eu sa chance à Crotone où il a bien débuté. Puis, il a eu le Covid-19 pendant un mois. Il y a eu ensuite un changement de coach et il a eu moins de temps de jeu. Il peut nous apporter quelque chose selon moi. Il a acquis de l'expérience après ce prêt en Italie. Il était connu en Roumanie et est arrivé incognito dans un nouveau pays. Ce n'est pas toujours évident quand tu débarques jeune à l'étranger. Ce serait top qu'il ait ce déclic pendant la préparation et qu'il soit conscient de ses qualités et de ce qu'il peut apporter. Surtout d'un point de vue collectif", a conclu Mbaye Leye.