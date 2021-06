Officiel : Milot Rashica file en Premier League

Relégué avec le Werder Brême, Milot Rashica (24 ans) a eu plus de mal cette saison. Victime de pépins physiques, le Kosovar a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives en 26 rencontres.

L'attaquant n'évoluera pas en 2.Bundesliga la saison prochaine puisqu'il vient de s'engager avec Norwich City où il a signé un contrat de quatre saisons.

📝 We are delighted to confirm the signing of winger Milot Rashica from Werder Bremen!



🇽🇰 #WelcomeRashica 🇽🇰