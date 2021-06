Roberto Martinez est satisfait : "Si vous m'aviez dit ça avant la compétition, j'étais aux anges"

Les Diables Rouges auraient-ils pu "mieux faire" dans cet Euro jusque là ? Roberto Martinez relativise.

Au lendemain de la victoire des Diables Rouges face à la Finlande, Roberto Martinez s'est présenté devant la presse et a répondu aux questions de la presse - dont la première, qui ne lui a pas forcément plu : les Belges auraient-ils pu faire mieux, montrer plus ? "Nous sommes la seule équipe au monde à avoir gagné les trois matchs de poules du Mondial et de l'Euro. Nous avons tout gagné en qualifications et dans ce groupe. C'est qu'on doit faire quelque chose de bien", ironise le sélectionneur.

"Bien sûr, tout n'est pas parfait, nous pouvons nous améliorer, comme tout le monde", concède cependant Martinez, qui reprend : "Nous avons gagné trois matchs, dont l'un au Danemark où la Russie a été battue lourdement hier. Nous avons battu la Russie chez elle aussi. À part la blessure de Castagne, il n'y a que du positif. Si vous m'aviez dit il y a quelques semaines que De Bruyne, Witsel et Hazard auraient 90 minutes dans les jambes et que nous gagnerions chaque match, j'aurais été aux anges".