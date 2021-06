Troisième match, troisième victoire pour OHL

Après deux larges victoires dans leurs deux premiers amicaux, les Louvanistes en ont ajouté une troisième contre Rupel Boom.

OHL avait entamé sa préparation par des larges victoires contre Huldenberg (7-1) et Wijgmaal (5-1), ce fut compliqué contre Rupel Boom, pensionnaire de Nationale 1. Les Louvanistes ont rapidement trouvé l'ouverture via Arthur Allemeersch et Siebe Schrijvers lui a emboîté le pas un quart d'heure plus tard, mais Rupel Boom a réduit l'écart avnt la pause (2-1).

OHL a finalement fait plier la défense anversoise en seconde période. Allemeersch a inscrit son deuxième but de l'après-midi et c'est un autre jeune du cru, Daan Vekemans, qui a enfoncé le clou en toute fin de rencontre (4-1).