Francesco Totti ne veut pas revenir à la Roma

La légende de l'AS Roma était devenue directeur sportif de 2017 à 2019 avant quitter le club suite à plusieurs désaccords avec l'ancien propriétaire américain du club.

La réunion Totti-Roma ne semble pas encore prête de s'effectuer. La légende du club romain, qui a évolué du début jusqu'à la fin de sa carrière à l'Olimpico (de 1992 à 1997), ne se voit pas revenir dans la capitale italienne.

A l'issue de sa carrière, Totti s'était vu offrir le poste directeur sportif. Mais deux ans plus tard, la collaboration n'a pas été poursuivie. Depuis, plus question pour la légende de revenir à la Roma : "Je n'ai parlé à personne à la Roma et il n'y a pas de rôle pour moi. Si je m'attends à un appel du club ? Mon téléphone est éteint."