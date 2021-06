Romelu Lukaku, objectif Lune : "Je veux toujours prouver que je suis le meilleur"

Romelu Lukaku est toujours l'un des Diables les plus intéressants à l'interview. Parce qu'il ne craint pas de dire ce qu'il pense, d'assumer son statut ou ses ambitions, et parce qu'il s'ouvre sans fard. Avant Belgique-Portugal, le buteur s'est exprimé.

Romelu, peut-on dire que tu es dans la forme de ta vie en ce moment ?

"Je pense que j'ai passé le pas vers le niveau supérieur. Les gens parlent toujours de Lewandowski, Kane, Suarez,... comme de grands buteurs . Moi, on parlait de "bonne forme", et ça m'a motivé à travailler plus. Mais ces deux dernières années, j'ai prouvé que j'avais atteint le statut de grand buteur.

Mais ce que je voulais vraiment commencer à faire, c'était gagner. Et d'y être arrivé avec l'Inter m'a donné encore plus de motivation. Gagner avec la sélection, ce serait un accomplissement.

Est-ce que tu es à ton plafond, ou il y a encore de la marge ?

"Je sais que j'ai déjà fait beaucoup de progrès, mais je suis toujours à la recherche de ce petit plus, je veux atteindre un niveau encore supérieur. Tout est une question de travail.

Est-ce que tu es prêt pour d'éventuels tirs au but ce dimanche ?

"Vous savez, le problème avec mes tirs au but jusqu'à il y a peu, c'est que je me concentrais trop peu. Maintenant, ils sont bons, mais en début de carrière, c'était brouillon. C'est une question de concentration. Mais je ne crois pas qu'on devra aller jusque là, nous avons les qualités pour faire la différence tôt.

On sait que tu veux tout jouer. Tu ne laisses que les miettes à Batshuayi et Benteke.

"Je regarde énormément la NBA, la NFL, comment ces mecs, des sportifs de haut niveau, se préparent. Je veux me préparer comme eux, pour jouer chaque match. Je veux être prêt dans tous les cas, de manière à ne pas être fatigué si je joue chaque match. J'y travaille depuis des années. Le reste, c'est le choix du coach".

© photonews

C'est le premier tournoi où on se dit : "Quoi qu'il arrive, Romelu le résoudra". On peut s'attendre à ça dimanche ?

"Si je joue mal, je me décevrai moi et je décevrai mes équipiers. J'ai beaucoup progressé ces deux dernières années, mais ce sont les matchs qui comptent désormais. Je suis heureux d'être dans cette situation. Contre la France, nous n'étions pas assez matures, nous voulions jouer trop beau. Ca nous a joué des tours. Cette fois, je sais que je répondrai présent.

Est-ce que de temps à autre, un défenseur tente de te sortir du match avec un peu de "trashtalk" ?

"Je crois que j'en ai un peu besoin pour être dedans. J'ai besoin de provocation".

Un peu comme dans The Last Dance, quand Michael Jordan évoque les critiques qui le motivaient avant une prestation de haut niveau ...

"(rires) Vous avez raison. Quand j'ai vu "The Last Dance", que j'ai entendu Michael Jordan parler de sa motivation, je me suis dit que je n'étais pas seul. Pas que je me compare à Michael Jordan, mais il y a des gens qui ont besoin de critiques. Cristiano veut toujours être le meilleur, Mbappé veut être "the next big thing" ... J'ai besoin de ces défis pour me pousser. Si quelqu'un dit que l'autre est meilleur, je voudrai prouver qu'il a tort".

Cristiano Ronaldo a 109 buts en sélection, mais tu n'as que 28 ans ...

"C esont des chiffres impressionnants. On sait pourquoi il est à ce niveau depuis si longtemps, il travaille comme un fou.

Tu l'avais évoqué, mais la fin n'est pas proche pour toi en sélection, n'est-ce pas ?

"Il y a le Mondial l'année prochaine et on peut y faire quelque chose de bien également".