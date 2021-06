Feu d'artifice entre l'Espagne et la Croatie : la Roja en plante encore cinq mais a tremblé !

Incroyable match à Copenhague entre l'Espagne et la Croatie : menée sur une énorme erreur de son gardien, la Roja a ensuite dominé largement ... avant d'être rattrapée en fin de match. Une frayeur corrigée en prolongations.

L'Espagne aura soufflé le chaud et le froid en poules : impuissante lors de ses deux premiers matchs, elle avait ensuite ouvert les vannes face à la Slovaquie pour une belle "manita" et on se dit qu'elle arrive en confiance pour ce 8e face à une Croatie solide, mais vieillissante par rapport à 2018.

Le duel semble équilibré sur papier, mais rapidement c'est la Roja qui prend les choses en mains avec une domination quasi-totale du jeu. La possession est espagnole, sans surprise, et le jeu est cette fois séduisant, rapide ... mais toujours stérile. Koke, trouvé au point de penalty, s'offre le premier raté de la soirée (16e), avant que l'inévitable Morata se signale à son tour d'une tête croquée (20e).

Pas d'inquiétude pour l'Espagne cependant tant elle semble maîtresse de son sujet, ne laissant rien à son opposant. C'était sans compter sur une incroyable erreur d'Unai Simon : sur une passe en retrait un peu forte, le portier de l'Athletic Bilbao se loupe et provoque le 9e but contre-son-camp de l'Euro, un record.

La Croatie n'en revient pas, et essaie d'en profiter pour mettre un peu la pression mais seul Kovacic parvient à frapper au but ; l'Espagne se calme et revient vite dans le coup, faisant tourner. Gaya tente de trouver la faille d'une frappe de loin, mais c'est finalement au terme d'une phase de "hand" que Pablo Sarabia, au rebond d'un arrêt de Livakovic, égalise méritoirement (1-1, 38e).

En seconde période, on prend les mêmes et on recommence : l'Espagne domine de la tête et des épaules au retour des vestiaires et en profite rapidement pour prendre l'avantage via César Azpilicueta, servi par Ferran Torres (57e, 1-2). La bourde de Simon est enfin effacée des tablettes, et le portier basque se met même en confiance avec un superbe arrêt devant Gvardiol (68e).

La Croatie met le nez à la fenêtre, mais manque cruellement d'inspiration, jusqu'à une erreur de Gvardiol sur un long ballon de Pau Torres vers Ferran Torres, qui en profite et tue le match (1-3, 77e). Du moins le pense-t-on, dans ce match plutôt étrange : la Croatie finit par recoller au score sur une phase confuse qui voit Orsic pousser le ballon au fond après un beau travail de Modric (86e, 2-3). Le même Orsic envoie ensuite une merveille de centre vers Pasalic qui fait 3-3 (!), devant des Espagnols médusés envoyés aux prolongations.

Morata, si critiqué depuis le début de cet Euro et encore en difficulté ce soir, libérera alors tout un pays et les nombreux espagnols présents dans le Parken de Copenhague : d'un enchaînement contrôle-frappe sublime sur un centre de Dani Olmo, il allume Livakovic et fait 3-4. Le même Olmo est à nouveau au caviar quelques minutes plus tard pour Oyarzabal, qui tue tout suspens (3-5, 105e) et envoie l'Espagne en quarts de finale ce vendredi, à Saint-Pétersbourg.