Marc Degryse: "Les Diables ne pourront pas gagner quatre matchs comme ça"

Marc Degryse a apprécié la prestation solidaire des Diables Rouges contre le Portugal, mais il estime aussi qu'il faudra en montrer davantage pour aller au bout de l'aventure.

Les Diables Rouges ont souffert, mais ils ont réussi à franchir l'obstacle portugais, dimanche soir, à Séville. Une victoire au forceps. "Une belle victoire, parce que les Diables se sont arrachés pour aller la chercher", analyse Marc Degryse, consultant pour Het Laatste Nieuws.

Mais l'ancien international estime aussi que la Belgique devra être plus offensive pour espérer aller au bout dans cet Euro. "Ils ne se sauveront pas quatre fois comme ça. Si on ne fait que défendre, alors on peut avoir des craintes. Parce que ça ne peut pas se passer aussi bien à chaque fois", ajoute-t-il.