Thomas Müller a perdu le sommeil: "L'équipe comptait sur moi"

Le joueur du Bayern a eu l'égalisation au bout du pied.... puis tout a basculé.

Auteur d'un énorme raté à 0-1, Thomas Müller (31 ans, 106 sélections et 39 buts) a complètement manqué son 8e de finale de l'Euro contre l'Angleterre (0-2), mardi. Une action dont l'attaquant de l'équipe d'Allemagne va avoir du mal à se remettre.

"C'était ce moment-là. Celui dont vous vous souviendrez tout le temps et qui vous tiendra éveillé toute la nuit. Gâcher cette opportunité me fait vraiment très mal. Surtout lorsque tout le staff de la DFB, mes coéquipiers et mon entraîneur comptaient sur moi", a soupiré le joueur du Bayern Munich sur Instagram.