Zinchenko attend l'Angleterre: "Leur banc, c'est trois fois l'Ukraine"

Le joueur de Manchester City va retrouver quelques visages connus lors du quart de finale de l'Ukraine.

Tombeuse de la Suède (2-1 ap), mardi, l'Ukraine défiera l'Angleterre, samedi (21h), pour une place dans le dernier carré de l'Euro. Conscient de l'écart entre les deux formations, le milieu polyvalent de Manchester City, Oleksandr Zinchenko (24 ans, 43 sélections et 7 buts), s'est permis une petite boutade sur le banc des Three Lions.

"Ils ont un très bon groupe de joueurs. Et leur banc de remplaçants coûte probablement trois équipes ukrainiennes !, a plaisanté le Citizen face à la presse. Ils ne devraient pas vraiment nous faire peur, mais nous motiver. Nous devons nous fixer des objectifs élevés et je suis sûr que le staff trouvera une stratégie. J'ai moi-même senti que tout est possible dans cette vie et nous ferons tout ce que nous pouvons pour cela."