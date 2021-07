Mouscron est aussi interdit de transferts !

Alors que tout est à reconstruire à Mouscron, les Hurlus ont appris une mauvaise nouvelle ce jeudi.

A Mouscron, tout semblait aller mieux. Mbo Mpenza a pris les commandes sportives du club, Enzo Scifo est arrivé et tout semblait repartir du bon pied. Seulement, ce mercredi la mauvaise nouvelle est tombée: le club est frappé d'une interdiction de transferts par la commission des licences.

La raison est assez simple: la saison dernière, un accord entre le LOSC et les Hurlus avait été conclu. Les Français devaient notamment apporter des fonds afin de payer les contrats des joueurs prêtés et des membres du staff. Mais avec le départ inattendu de Gérard Lopez de Lille, l’accord a été remis en question par la nouvelle direction des Dogues. L’argent n’est donc pas arrivé dans les caisses du club et les salaires des joueurs étiquetés lillois n’ont pas été payés.

Du côté du REM, on assure via un communiqué que l’interdiction est temporaire. "Le désaccord financier entre le LOSC et l’Excel devrait être réglé dans les prochains jours ce qui permettra de finaliser plusieurs dossiers déjà sur la table".

Au Canonnier, on croise donc les doigts.