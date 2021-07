🎥 Le DC United de Losada explose Toronto avec un Andy Najar en grande forme

DC United n'a pas fait dans la dentelle lors de son match contre le Toronto FC. La franchise de la capitale américaine a tout simplement mis le rouleau compresseur en marche pour signer une victoire écrasante : 7-1.

Dans ce festival offensif, on retrouve Andy Najar. L'ancien d'Anderlecht était sur tous les fronts et a signé deux passes décisives qui lui ont permis d'être élu "Homme du match" par les supporters.

Une victoire qui permet aux hommes d'Hernan Losada de reprendre une place dans le top 7 qualificatif pour les Playoffs.

Count 'em ... SEVEN goals for the Black-and-Red. pic.twitter.com/WykSPxHAYK