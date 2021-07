🎥 Les affiches des demi-finales de la Copa America sont désormais connues

Le Brésil et l'Argentine ont atteint le dernier carré de la compétition et joueront leur demi respectivement les 6 et 7 juillet.

Lionel Messi et l'Argentine ont facilement battu l'Equateur dans la nuit de samedi à dimanche (3-0) et ont décroché leur ticket pour les demi-finales de la Copa America. Lionel Messi a signé deux passes décisives et un superbe coup franc dans les derniers instants du match. Les Argentins affronteront la Colombie alors que le Brésil jouera le Pérou. 5 Matchs 4 buts 4 passe décisive

4 Fois Homme du Match

Notamment 2 Coup franc direct

Svp donné lui sa Copa America



