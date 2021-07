Sergio Ramos pleure pour la Roja: "Triste et injuste"

Le désormais ancien défenseur du Real Madrid a suivi la rencontre de ce mardi devant son écran.

En attendant de s'engager avec le Paris Saint-Germain, Sergio Ramos (35 ans) a assisté impuissant à l'élimination de l'Espagne par l'Italie (1-1, 2-4 tab), en demi-finales de l'Euro. Une grosse déception pour le défenseur central, non-retenu pour l'épreuve par Luis Enrique pour cause de blessure.

"Triste et injuste. Cela n'a pas été possible, mais vous avez fait vibrer et vous avez ému tout un pays. Fier de notre sélection", a indiqué l'ancienne gloire du Real Madrid sur Twitter.