L'UEFA planche pour un Euro à 32 équipes

Alors que l'Euro 2021 se termine ce dimanche soir sur un alléchant Angleterre-Italie, l'UEFA pense déjà aux prochaines éditions de la compétition.

Après un Euro 2020 dans 11 villes différentes, l'UEFA est en train de plancher pour le futur. Après être passé d'un format de 16 équipes à 24 nations, l'instance dirigeante du football européen aimerait bien passer à 32 équipes dans le futur et étudie sa faisabilité pour 2028, comme le révèle Associated Press News. L'idée sera d'étendre le nombre de participants pour arriver à 8 poules de 4 équipes comme ce qui est fait en Coupe du monde depuis 1998 (cela se terminera en 2026 avec le passage à 48 équipes). Le tournoi serait ainsi rendu plus lisible sans pour autant rajouter le moindre match aux équipes participantes.

Consciente que les qualifications perdraient en valeur puisque 32 de ses 55 états membres seraient qualifiés, l'UEFA remodèlerait ses qualifications avec des préqualifications comme ce qui se fait en Asie ou en Amérique du Nord. Cela permettrait de s'appuyer plus sur la Ligue des Nations et sa popularité.