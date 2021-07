Anderlecht ne compte plus sur Vlap et veut le vendre au plus vite

Après le stage d'Anderlecht aux Pays-Bas, certaines choses sont devenues claires. Le noyau est beaucoup trop gros, c'est le plus gros point. Un grand nombre de jeunes retournent dans les U21, mais quelques pions assez chers ne sont pas encore partis.

On savait déjà qu'Elias Cobbaut était autorisé à visiter d'autres clubs. Anderlecht a fait venir deux nouveaux défenseurs centraux avec Hoedt et Harwood-Bellis et Delcroix est revenu de blessure. Derrière cela, les Mauves ont aussi Lissens, Debast et dans une moindre mesure Kana à gérer. Cobbaut - qui pèse assez lourd sur la masse salariale - pourrait donc partir.

Même son de cloche pour Michel Vlap, absent des matchs d'entraînement. Le Néerlandais arrivé de Heerenveen pour 7 millions d'euros en 2019 mais ne rentre pas dans les plans de Vincent Kompany. Non pas qu'ils ne reconnaissent pas ses qualités, mais il ne rentre pas dans le système dans lequel il faut mettre de la pression. La saison dernière, il a été prêté à Arminia Bielefeld.