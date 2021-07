Le Club de Bruges proche d'engager un jeune talent anglais ?

Caleb Chukwuemeka (19 ans), international Espoir anglais, serait proche de rejoindre librement le Club de Bruges, d'après le journaliste anglais Pete O'Rourke qui évoque même un pré-accord entre le joueur et les Blauw & Zwart. Chukwuemeka, jeune attaquant de pointe, évolue à Northampton (League One) et devrait rejoindre gratuitement le Club une fois ses études terminées.

La saison passée, Chukwuemeka a disputé 22 matchs en D3 anglaise pour un but et un assist. Il ne doit pas être confondu avec Carney Chukwuemeka, son jeune frère, qui évolue lui chez les jeunes à Aston Villa.

