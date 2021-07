Mbaye Leye avant Standard-Rennes : "Une équipe supérieure à nous à tous niveaux"

Samedi prochain à Sclessin (17h), le Standard de Liège disputera son dernier match amical contre le Stade Rennais. Un match de gala avant la reprise du championnat contre Genk le vendredi 23 juillet.

Le Standard de Liège clôturera sa préparation estivale en croisant le fer avec le Stade Rennais samedi prochain. "On garde toujours le plus gros match pour la fin. Une rencontre de gala avec une équipe supérieure à nous à tous niveaux. Nous allons devoir hausser notre niveau afin de pouvoir "être prêt" contre Genk la semaine suivante pour la reprise du championnat. Avec Rennes, nous aurons une très belle opposition. Il faudra aligner l'équipe qui devrait avoir le plus de chances de débuter en Jupiler Pro League", a confié Mbaye Leye.

Le public fera son retour à Sclessin qui pourra accueillir 9000 spectateurs face à Rennes (1/3 de sa capacité maximum). "Cela fait du bien. Certains jeunes n'ont jamais joué devant leur douzième homme et vont enfin pouvoir le découvrir. Puis, je me rejouis que nos fans soient présents durant la saison, on connaît leur importance", a souligné le technicien sénégalais.

À moins de deux semaines du nouvel exercice, Leye a un feeling positif. Toutefois, tout peut aller très vite. "Dans le football, il n'y a pas de véritables certitudes. Un jour n'est pas l'autre. Nous sommes dans une période de préparation et des blessures peuvent survenir et changer la donne. Les joueurs importants comme Raskin et Cimirot ont parfois des petits pépins et la peur de les voir out deux semaines est tout le temps présente. Je reste vigilant", a conclu Leye.