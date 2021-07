📷 Le Sporting Charleroi révèle ses maillots pour la saison 2021-2022 !

Les Zèbres ont révélé leur vareuse pour la saison à venir.

Le RCSC s'affichera dans des couleurs plus sombres la saison prochaine : le maillot domicile des Zèbres en 2021-2022 est "Juste noir. Et blanc", comme l'annonce le club, et le noir est en effet plutôt à l'honneur avec des rayures bien plus larges que les blanches. Un effet original, reste à voir s'il séduira les supporters du Sporting !