Un ancien jeune du RAEC Mons tente sa chance en Bulgarie

Le jeune Foudil Bouchentouf est passé par les prestigieuses équipes d'âge de l'Olympique Lyonnais après avoir été formé par le RAEC Mons et le RWDM. À 23 ans, il va désormais tenter de lancer sa carrière en Bulgarie.

Foudil Bouchentouf (23 ans) n'a malheureusement pas encore eu l'opportunité de montrer son talent au public belge ; formé à Mons et au RWDM, il passe par le club néerlandais de Brabant United où il est repéré, dès ses 18 ans, par l'Olympique Lyonnais où il évoluera en U19 et au sein de l'équipe B. Très coté dans sa jeunesse, Bouchentouf ne confirme cependant pas ses belles dispositions et signe à Dudelange, où il n'obtient que peu de temps de jeu.

Désormais, Bouchentouf va tenter de se relancer en Bulgarie, comme nous l'apprend son agent : l'objectif est clair, s'y relancer, comme a pu y arriver l'ancien du Standard Faysel Kasmi qui revit au Cherno More Varna. Foudil, lui, a opté pour le PFC Montana où il signe pour deux ans.