Quel Zulte Waregem pour la dernière de Francky Dury ?

La saison reprend le 23 juillet et il est temps de présenter toutes les équipes de Pro League. Place à Zulte Waregem, qui va faire ses adieux à Francky Dury.

La saison 2021-2022 sera-t-elle ce qu'on appelle habituellement une "saison de transition" pour Zulte Waregem ? Une chose est sûre : Francky Dury travaillera à sa succession, qui devrait selon toute vraisemblance être assurée par le duo Timmy Simons - Davy De Fauw. La "patte" Dury semble progressivement s'être estompée : après deux Coupes de Belgique et quelques participations européennes - et presque un titre de champion ! - dans la dernière décennie, Zulte est désormais un club de milieu de tableau. Visera-t-on mieux la saison prochaine ?

© photonews

Une équipe affaiblie sur papier ?

La retraite d'Oli Deschacht et le départ de Gianni Bruno sont des coups durs, sur le plan de l'expérience et du marquoir. Plusieurs joueurs n'ont également pas vu leur contrat renouvelé - Marcq, Opare, Kainourgios, Chory ... Tous n'étaient pas des cadres, mais la lessive est solide.

Alessandro Ciranni est certainement le renfort le plus marquant du mercato : l'un des meilleurs Hurlus des dernières saisons sera à suivre la saison prochaine. David Hubert devra remplacer Marcq au milieu et a l'expérience pour y arriver? On reste plus sceptiques quant à la capacité de Zinho Gano à remplacer Gianni Bruno.

Un long fleuve tranquille ?

Pour autant, l'expérience inégalée en Belgique de Francky Dury peut faire prendre n'importe quelle recette et au moins s'assurer que la saison de transition se passe comme sur un long fleuve tranquille. Une place dans le top 4 ? Probablement inaccessible. Le top 8 serait une belle réussite et permettrait à Dury de faire ses adieux sur une note positive, ce qu'on ne peut que lui souhaiter après un tel travail.