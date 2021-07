Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 16/07: Sylvestre - Mbenza - Vines - Franco Gómez - Mandanda - Ripart - Gravillon - Wouters

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!

Malgré la relégation de Lorient, Andreaw Gravillon continuera de jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Le joueur arrive à Reims en provenance de l'Inter, prêté avec option d'achat, pour une saison.

Renaud Ripart (28 ans) signe à Troyes. L'attaquant s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec le promu en Ligue 1.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure en Norvège, Riffi Mandanda (28 ans) s'est engagé avec Créteil, pensionnaire de National 1.

Après trois saisons en Grèce, à l’Olympiakos, José Sa (28 ans) s’est engagé avec Wolverhampton où il remplacera son compatriote Rui Patricio parti du côté de l'AS Roma. Le portier portugais a signé un contrat de cinq ans chez les Wolves.

