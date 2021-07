Un joueur de l'Antwerp en passe de rejoindre Seraing

Prêté la saison dernière, l'attaquant devrait l'être à nouveau lors du prochain exercice.

Guy Mbenza ne ferait pas partie des plans de Brian Priske du côté de l'Antwerp. Prêté la saison dernière à Lausanne en D2 suisse (7 buts et 2 assists en 15 matchs), l'attaquant devrait arriver en prêt du côté de Seraing, selon Het Nieuwsblad. Le Congolais voit d'un bon oeil ce prêt chez les Métallos où il espère se relancer.



Mbenza avait rejoint le Great Old en provenance du Cercle de Bruges. Chez les Vert et Noir (2 matchs, 2 buts) comme au matricule 1 (2 matchs, 1 but), il n’a pas vraiment eu l’occasion de s'imposer.