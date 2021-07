Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 15/07: Peres - Kage - Ugbo

Ike Ugbo pour remplacer Paul Onuachu?

Un attaquant nigérian pour en remplacer un autre à Genk? (Lire la suite)

Hervé Kagé met un râteau au Luxembourg et signe en Roumanie

Il y a quelques semaines, Hervé Kagé signait presque en catimini au Luxembourg, au Swift Hesperange. Le voilà déjà parti ... en Roumanie. (Lire la suite)

Officiel : Luan Peres (ex-Club de Bruges) rejoint l'Olympique de Marseille

L'OM poursuit son mercato estival. Après avoir bouclé le recrutement de Mattéo Guendouzi (Arsenal), Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Pau Lopez (AS Roma) et Cengiz Ünder (AS Roma), le club phocéen enregistre une nouvelle recrue. (Lire la suite)