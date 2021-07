Insolite : l'Arabie saoudite songe à organiser le Mondial 2030... avec l'Italie

Cela pourrait donner lieu à une collaboration quelque peu particulière dans le cadre de l'organisation d'un Mondial 2030.

L'info vient du média britannique The Athletic et elle a de quoi surprendre. L'Arabie saoudite a évoqué la possibilité d'organiser le Mondial 2030... avec l'Italie. Un choix qui soulève quelques interrogations quand on sait que les pays sont éloignés sur le plan géographique.

Cependant, les deux pays ont déjà collaboré ensemble sur le plan sportif ces dernières années. En 2022 aura lieu, comme en 2018 et 2018, la finale de la Supercoupe d'Italie dans le pays du Golfe. Ce qui expliquerait, entres autres, cette éventuelle collaboration.

A noter que la candidature n'est pas encore officielle et que d'autres pays souhaitent organiser le Mondial 2030.