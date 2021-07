Ognjen Vranjes va-t-il enfin repartir en Grèce ?

Chaque été, c'est la même histoire : Ognjen Vranjes est dans le noyau B du RSC Anderlecht, une solution est cherchée et la piste de l'AEK Athènes revient sur la table.

Cette fois encore, revoilà donc le serpent de mer athénien : d'après le média grec Gazzetta, Ognjen Vranjes (31 ans) va pouvoir quitter le RSC Anderlecht et retrouver son ancien club, l'AEK Athènes, avec lequel il flirte chaque été depuis deux ans. Le deal serait conclu, Vranjes aurait même été aperçu à Athènes.

Ognjen Vranjes avait encore un an de contrat au RSCA et aucune prolongation n'était naturellement au programme. Ce départ devrait donc rapporter un peu d'argent au club, même si on imagine mal l'AEK ouvrir grand sa bourde à ce stade. Reste à voir si la nouvelle sera officialisée ...