Les horaires de la double confrontation entre Genk et le Shakhtar

C'est un solide défi qui attendra le Racing Genk au troisième tour de qualification de la Ligue des Champions: les Limbourgeois défieront le Shakhtar Donetsk, vice-champion d'Ukraine et habitué de la phase de poules de la plus prestigieuse compétition européenne.

Le match aller aura lieu à Genk, le mardi 3 août (coup d'envoi à 20h), le match retour est prévu tout juste une semaine plus tard (coup d'envoi à 19h30 heure belge) en Ukraine.

De 𝗵𝗲𝗲𝗻𝘄𝗲𝗱𝘀𝘁𝗿𝗶𝗷𝗱 vind plaats op 3 augustus om 20.00 uur. De 𝘁𝗲𝗿𝘂𝗴𝘄𝗲𝗱𝘀𝘁𝗿𝗶𝗷𝗱 volgt op 10 augustus om 20.30 uur lokale tijd, wat 19.30 uur bij ons is.



Meer info over de ticketverkoop volgt in de loop van deze week.😉