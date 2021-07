Lille sur la piste d'un ancien Anderlechtois?

Après deux clubs en Allemagne, il pourrait découvrir la Ligue 1.

Le nom de Dodi Lukebakio (23 ans, 30 matchs et 7 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) refait surface à Lille. Courtisé à l'été 2019 par le LOSC, l'attaquant belge avait préféré rejoindre le Hertha Berlin à l'époque.

Deux ans plus tard, l'ailier se retrouve sur le départ en Allemagne. Et d'après le tabloïd berlinois B.Z., la piste la plus chaude mène au club nordiste. Sous contrat jusqu'en 2024, le natif d'Asse est évalué entre 10 et 15 millions d'euros.