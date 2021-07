Les arbitres pour la première journée de championnat ont été dévoilés

Ce vendredi, la Jupiler Pro League reprendra ce vendredi avec Standard - Genk. L'arbitre de cette rencontre sera Lawrence Visser. Erik Lambrecht sera lui l'homme en noir d'Ostende - Charleroi.

Dimanche, Bram Van Driessche sera lui à Bruges pour le match entre le Club et Eupen. Le Sporting d'Anderlecht, qui reçoit l'Union pour le Derby bruxellois, verra Kevin Van Damme au sifflet de cette rencontre.

