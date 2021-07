Mauvaise nouvelle pour Saint-Trond

Disposant déjà d'un petit noyau, Bernd Hollerbach devrait se passer d'un joueur contre les Buffalos lors de la première journée de championnat.

Mory Konaté souffre d'une blessure musculaire à la jambe supérieure et a dû passer une nouvelle IRM lundi soir, selon Het Nieuwsblad.

La probabilité que Konaté soit apte pour le match d'ouverture de dimanche contre La Gantoise semble faible, et Hollerbach et son staff médical n'en sauront pas plus avant mardi après l'examen.