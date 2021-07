Peter Verbeke analyse le départ de Sambi Lokonga : "Arsenal a fait le bon choix"

Peter Verbeke, directeur sportif d'Anderlecht, a accordé une interview à la presse anglaise pour évoquer l'arrivée à Arsenal d'Albert Sambi Lokonga.

Discret cet été dans les quotidiens belges, Peter Verbeke a accordé une interview à Sky Sports pour évoquer le transfert d'Albert Sambi Lokonga (21 ans) à Arsenal. Le directeur sportif du RSC Anderlecht a évidemment loué les qualités de son désormais ex-joueur : "Sambi est bien sûr un très bon joueur. C'est l'un des grands talents de notre académie. Il sait jouer en tant que milieu défensif, en tant que box-to-box, et s'est très bien développé lors de ses deux dernières saisons au club", analyse Verbeke.

"Il est bon avec le ballon, sa technique dans les petits espaces est très bonne, avec un bon passing court et long. Il a toujours évolué un peu plus tard que d'autres et c'est seulement la saison passée que son développement physique s'est réellement manifesté", ajoute le directeur sportif d'Anderlecht. "Cela signifie qu'il récupère plus de ballons, est meilleur dans les duels et c'est pourquoi je pense qu'il peut jouer un rôle en tant que médian défensif pour Arsenal dans les années à venir".

© photonews

Peter Verbeke reste cependant lucide après le transfert de Sambi Lokonga en Premier League : "Bien sûr, il a encore des points à travailler. Il doit améliorer ses statistiques en tant que box-to-box et doit devenir un peu plus dur dans les duels", reconnaît-il. "Mais il s'est bien débrouillé la saison passée et je m'attends à ce qu'il fasse encore mieux la saison prochaine. Je pense qu'Arsenal a pris la bonne décision le concernant et qu'il sera un top joueur pour Arsenal dans les années à venir".

La maturité du nouveau Gunner est également soulignée par le directeur sportif des Mauves. "Sambi a été le capitaine du club - un Anderlecht très jeune, bien sûr - mais était un capitaine sur et en-dehors du terrain. Je crois qu'il s'adaptera très bien dans son nouveau club. La Premier League est d'un niveau supérieur à la JPL, mais les garçons formés à Anderlecht tels que Tielemans et Lukaku avant lui se sont très bien adaptés", pointe Verbeke. "Ils ont tous reçu une excellente éducation à l'académie et je m'attends à ce que soit pareil pour Sambi".

Sambi est un garçon très relax, mais très travailleur à l'entraînement

La personnalité d'Albert Sambi Lokonga et son travail devraient selon Verbeke lui permettre de s'imposer. "C'est un garçon très gentil, très relax mais aussi très travailleur à l'entraînement. C'est un leader mais pas dans le sens arrogant du terme, plutôt un leader naturel sur le terrain. Quand les choses ne vont pas bien, il prend ses responsabilités, même s'il n'a que 21 ans".

Reste à voir si Arsenal comptera directement sur sa jeune recrue. "C'est un palier à franchir, bien sûr, et ce ne sera pas facile, mais je suis convaincu qu'il s'en sortira. Je ne sais pas exactement à quoi ressemblera l'équipe d'Arsenal pour la saison prochaine, ils vont encore recruter, mais je pense que Sambi a les qualités techniques et physiques pour avoir un impact direct en Premier League".