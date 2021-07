🎥 Cinq Belges qui ont marqué la saison dernière de leur empreinte

En ce jour de fête nationale et alors que les championnats vont doucement reprendre leurs droits aux quatre coins du Vieux Continent, on jette un dernier coup d'œil dans le rétro, avec les performances marquantes de cinq Diables Rouges lors de la saison 2020-2021.

Il n'aura manqué que l'apothéose à Kevin De Bruyne

Champion d'Angleterre pour la troisième fois, lauréat de la League Cup pour la cinquième fois, élu meilleur joueur de Premier League par ses pairs pour la seconde année consécutive... Kevin De Bruyne a vécu une nouvelle saison pleine avec City.

Auteur de 10 buts et 18 assists, toutes compétitions confondues, avec son club, le playmaker belge a même guidé City vers la première finale de Ligue des Champions de son histoire. Une finale qui s'est malheureusement mal terminée. City a été battu par Chelsea et Kevin De Bruyne a quitté la pelouse blessé.

À l'image de son Euro: le numéro 7 des Diables Rouges a brillé quand il était sur le terrain, mais son tournoi a été perturbé par les blessures et la génération dorée du football belge attend toujours son premier sacre majeur...

Romelu Lukaku, des buts et (enfin) un sacre

Sans aucun doute l'autre joueur belge de la saison écoulée. Romelu Lukaku a brillé de mille feux en Serie A et, après onze ans d'attente, il a enfin regoûté à la joie d'un sacre collectif. Champion d'Italie et meilleur joueur de Serie A, Big Rom' regrettera aussi la sortie prématurée des Diables Rouges à l'Euro. Un tournoi qu'il a bouclé avec quatre buts et dans l'équipe type de l'UEFA.

Yannick Carrasco, l'acte de renaissance

De retour de Chine en janvier 2020, puis transféré définitivement par l'Atletico l'été dernier, Yannick Carrasco a retrouvé ses plus belles sensations avec les Colchoneros. Sept buts, onze assists et un titre de champion d'Espagne: une saison de grande facture.

Son seul regret? L'Euro 2020, au cours duquel il a dû ronger son frein. Il était titulaire lors des deux premiers matchs contre la Russie et le Danemark, il n'a ensuite joué que trois minutes lors des trois derniers matchs des Diables Rouges...

Youri Tielemans, nouveau patron des Foxes

Lui non plus n'a pas été aussi brillant durant l'Euro qu'avec son club tout au long de la saison, mais c'est peut-être parce qu'il avait déjà dépensé beaucoup d'énergie. Avec 66 rencontres (équipe nationale et club confondus), Youri Tielemans est le Diable Rouge qui a le plus joué au cours de l'exercice 2020-2021.

Et s'il a autant joué, c'est parce qu'il est devenu un indiscutable cadre à Leicester. Le moment fort de sa saison? Le splendide but qui a offert la FA Cup aux Foxes... et dont on ne se lasse pas.

Charles De Ketelare, la promesse

Il n'a que 20 ans, il n'est pas encore un Diable Rouge confirmé (il n'était d'ailleurs pas sélectionné pour l'Euro), et il n'a pas les états de service des quatre autres joueurs déjà cités, mais Charles De Ketelaere a tout de même vécu une saison 2020-2021 grand crû, bouclée en apothéose, avec son deuxième titre, déjà, de champion de Belgique.

Décisif en Ligue des Champions (2 buts, 2 assists) ou encore lors du match du titre (2 assists contre Anderlecht), il a aussi su marquer les grands moments de son empreinte. Et il a d'ailleurs multiplié les récompenses individuelles: meilleur espoir au Gala du Sport Belge et lors du Gala du Soulier d'Or, il a bouclé la boucle, cette semaine, en succédant à Yari Verschaeren au palmarès de Trophée Dominique D'Onofrio. Une belle carte de visite pour un joueur aussi jeune.