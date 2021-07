Lukas Nmecha veut cette fois réussir à Wolfsbourg : "Le club veut vraiment de moi"

La deuxième fois sera-t-elle la bonne ? Lukas Nmecha avait déjà été prêté à Wolfsbourg, sans grand succès, mais le voilà transféré définitivement chez les Loups.

Après une saison très réussie en prêt à Anderlecht et un Euro U21 remporté qui a encore fait exploser sa valeur marchande et sa cote en Allemagne, Lukas Nmecha (22 ans) a rejoint Wolfsbourg à titre définitif. Un retour chez les Loups pour lui qui avait été prêté six mois en 2019-2020, sans grand succès. "Ca ne s'était pas bien arrangé la première fois. Cette fois, j'ai parlé au coach. Mark Van Bommel me voulait vraiment. Ce n'était pas le cas la dernière fois", explique Nmecha au Bild.

Le Nmecha de l'époque (12 matchs pour Wolfsbourg) a en effet bien changé. "L'entraîneur précédent, Oliver Glasner, ne faisait que peu de changements dans son groupe. Je peux dire que nous n'étions pas en très bons termes, mais le directeur, Marcel Schafer, a toujours cru en mon talent", assure le joueur.