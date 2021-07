Vadis Odjidja avant La Gantoise-Valerenga : "Les matchs européens sont toujours difficiles"

Jeudi soir, La Gantoise entame leur campagne européenne par un match à domicile contre l'équipe norvégienne de Valerenga.

Le club norvégien de Valerenga ne fait pas vraiment battre le cœur des footballeurs gantois. "Ce sont peut-être des noms moins connus, mais cela n'a pas d'importance pour moi", a confié Vadis Odjidja en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. "Les matchs européens sont toujours difficiles. On attend davantage de vous face à des adversaires supposés inférieurs et, en tant qu'équipe, vous avez également plus à perdre", a expliqué le capitaine de La Gantoise.

"Nous voulons obtenir le meilleur résultat possible à domicile. Mais ne vous y trompez pas : je me souviens très bien du match que nous avons dû jouer à Chypre il y a deux ans. Tout le monde avait dit à l'avance que nous pouvions nous attendre à un match facile, mais au final, il s'est avéré difficile pour nous."

© photonews

Un bon coup de pouce pour Odjidja et ses coéquipiers est le retour des supporters à la Ghelamco Arena. Ils seront 6.500 jeudi soir. "Il est très important pour nous que le public soit à nouveau présent. Surtout dans les petits matchs de la saison dernière, il était parfois difficile pour nous d'aller jusqu'au bout. Mais si vous avez vos propres fans dans le stade, ils peuvent aussi se faire entendre. Et leurs encouragements vous donnent aussi un coup de pouce", a conclu Odjidja.