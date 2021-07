🎥 Richarlison, homme fort de la première journée des Jeux

Marta avait inscrit un doublé et guidé le Brésil vers une première victoire tranquille (5-0 contre la Chine) Richarlison lui a emboîté le pas ce jeudi. L'attaquant d'Everton a inscrit un triplé en 30 minutes et ouvert la voie d'un impressionnant succès contre l'Allemagne à la sélection olympique brésilienne (4-2).

Tenant du titre, le Brésil démarre fort et aura déjà l'occasion de valider son ticket pour les quarts de finale, en cas de victoire contre la Côte d'Ivoire, dimanche.

🇧🇷Richarlison has scored a hat-trick in 30 minutes for Brazil in their opening match at the Olympics against Germany. 3-0 to Brazil so far@richarlison97 💙pic.twitter.com/UvAUFE4nGU