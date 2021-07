Officiel : un attaquant formé à Manchester City rejoint Ostende

Le KVO renforce son attaque avec Thierry Ambrose.

Après deux années passées en Moselle, Thierry Ambrose pose ses valises à la côté belge.

L'attaquant français de 24 ans compte 44 apparitions en deux saisons avec le FC Metz. Ambrose a été formé à Auxerre et Manchester City, et a connu des prêts successifs au NAC Breda et au RC Lens.

Il avait été prêté à Metz une saison avant de s'y engager définitivement la saison dernière.