Le Brésil et la Côte d'Ivoire dos-à-dos et à 10 contre 10 pour leur second match des JO

Le Brésil et la Côte d'Ivoire s'affrontaient dans leur second match de poules, et se sont quittés sur un score vierge.

Le Brésil a tenu bon malgré l'expulsion prématurée de Douglas Luiz (13e), et a terminé la rencontre à 10 contre 10 après qu'Eboué Kouassi ait pris deux jaunes côté ivoirien (0-0). Le Brésil et la Côte d'Ivoire partagent donc la tête du groupe D avec 4 points chacun, tandis que l'Arabie Saoudite et l'Allemagne s'affrontent plus tard. Dans le groupe C, l'Argentine, qui avait perdu son match d'ouverture contre l'Australie, s'est rattrapée en venant à bout de l'Egypte (0-1) dans son second match. Les Egyptiens comptent un point après leur partage initial face à l'Espagne. FIM DE PAPO! Brasil e Costa do Marfim ficam no empate sem gols na segunda rodada da fase de grupos dos Jogos de Tóquio.



🇧🇷 0 x 0 🇨🇮 | #BRAxCMA #JogosOlímpicos #SeleçãoOlímpica pic.twitter.com/Mj3Xlyruxk — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 25, 2021