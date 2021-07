Départ manqué pour le Beerschot, trois points précieux pour le Cercle

Avec deux jours de retard, la première journée de championnat a livré son dernier verdict.

Le Beerschot avait entamé sa saison, samedi, à domicile, contre le Cercle de Bruges, mais le match n'avait pas pu aller à son terme. En raison des fortes pluies qui ont touché Anvers samedi soir, Monsieur Boucaut avait décidé d'arrêter la rencontre.

Le Cercle de Bruges menait 0-1 grâce à un but d'Olivier Deman et comme le veut le nouveau règlement de la Pro League, le match a repris avec le même score. Il restait un peu plus de 30 minutes à jouer et le Beerschot a tout tenté pour revenir au score.

Mais les Anversois ont manqué d'inspiration et de créativité et le Cercle a pu tenir l'avantage conquis samedi soir. Départ idéal pour les hommes d'Yves Vanderhaeghe qui, comme Charleroi, Courtrai, l'Union, Malines et STVV ont trois points au compteur. Départ manqué pour Peter Maes sur le banc du Beerschot en revanche.