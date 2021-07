Officiel: Jovetic quitte Monaco pour la Bundesliga

Son aventure Monégasque n'aura pas été un grand succès.

Comme évoqué un peu plus tôt ce mardi, Stevan Jovetic (31 ans, 33 apparitions et 7 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) va poursuivre sa carrière en Allemagne. L'attaquant monténégrin, libre depuis son départ de Monaco, s'est engagé pour deux saisons (plus une en option) avec le Hertha Berlin.