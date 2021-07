Hein Vanhaezebrouck reste sur ses gardes avant d'affronter Valerenga : "La remontada entre le PSG et le FC Barcelone"

Les Buffalos ont atterri à Oslo mercredi après-midi et quelques heures plus tard, ils ont effectué un dernier entraînement à l'Intility Arena. Jeudi soir, les Gantois croiseront le fer avec Valerenga lors du deuxième tour de Conference League.

Malgré la large victoire (4-0) lors du match aller à la Ghelacamco Arena, Hein Vanhaezebrouck reste sur ses gardes avant le match retour contre Valerenga. "Nous devons être sur nos gardes et bien commencer. Les buts à l'extérieur ne sont plus importants, mais plus nous marquons, plus il leur sera difficile de combler l'écart", a expliqué le coach des Buffalos en conférence de presse dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

"Jeudi, nous avons pour mission de mener à bien ce deuxième tour de qualification. Nous avons bien commencé la semaine dernière, mais je m'attends à une équipe à domicile qui voudra réagir après la défaite 4-0. Ils voudront obtenir un bon résultat et il a déjà été démontré qu'une large victoire n'est pas une garantie de qualification. Par exemple, je pense à la remontada entre le PSG et Barcelone avec le 4-0 et puis au retour, c'est devenu 6-1 pour le Barça. Nous devons donc être sur nos gardes et commencer avec un match très fort", a confié le T1 des Gantois qui a également un objectif supplémentaire.

"Pour notre coefficient de club européen, une victoire serait à nouveau une bonne chose, mais ce n'est pas si évident. Il faut aussi tenir compte d'un calendrier chargé : nous jouons à nouveau dimanche prochain et il y aura probablement un autre match le jeudi de la semaine prochaine. Il faut en tenir compte, car nous devons être suffisamment frais pour prendre nos premiers points en championnat dimanche", a conclu HVH.