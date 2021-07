Kompany veut travailler dur : "On sait ce qu'on a à faire pour redevenir la machine huilée de la saison passée"

Le RSC Anderlecht se déplace à Eupen avec déjà le besoin de prendre des points et de lancer sa saison. Vincent Kompany le sait bien.

L'entraîneur du RSCA ne cherchait pas d'excuses à ses troupes après la gifle prise contre l'Union et à deux jours du déplacement à Eupen. "Oui, nous avons besoin de temps pour être prêts, mais cela ne change rien à une chose : le besoin de résultats. Gagner, prendre des points, cela nous donne aussi plus de temps et de marge de manoeuvre pour progresser", rappelle Kompany en conférence de presse.

"Le manque d'automatismes n'est pas une excuse, mais il fait que nous ne sommes pas encore au top. Mais on sait ce qu'on doit faire désormais pour redevenir la machine que nous étions à un moment la saison dernière", affirme-t-il ensuite. "Nous avons la deuxième meilleure défense de la saison passée".

Un vrai chantier

Problème : l'équipe a été complètement remaniée, et Anderlecht n'a même pas encore reçu tous les renforts espérés. "Nous avons fait notre possible, les intentions sont là mais cela prend du temps. On espère ne pas devoir reconstruire à chaque mercato", reconnaît Kompany. "Mais actuellement, c'est difficile de faire autrement. Il faut traverser cette période, c'est une réalité et je ne m'en plains pas".