Le KF Laçi, un club méconnu pour planter le décor de la Conference League

Cette semaine, Anderlecht se rend en Albanie pour lancer sa campagne européenne. Le décor est planté : la Conference League s'annonçait folklorique, ça commence bien avec le méconnu FK Laçi.

Au moment du tirage au sort, les pronostics allaient plutôt dans le sens d'un duel entre le RSC Anderlecht et l'Universitatea Craiova, club roumain vice-champion national en 2020 et double vainqueur de la Coupe (2018 et 2021). Déjà, la magie de cette nouvelle compétition : le KF Laçi a surpris son monde et réussi l'un des plus beaux exploits de son histoire européenne, comparable à la performance de 2018-2019, quand le petit club du nord de l'Albanie éliminait l'Anartosis Famagouste au premier tour de qualifications pour l'Europa League.

L'Europe, un rêve peu accessible pour Laç

Le club de Laç, en effet, n'a jamais disputé les poules d'une compétition européenne. Quatrième du dernier championnat d'Albanie, il a entamé ses qualifications au premier tour, venant à bout de Podgorica. Par le passé, le KF Laçi n'a pas dépassé le second tour qualificatif pour l'Europa League depuis sa première participation, en 2009. Et alors que la Conference League se présentait comme le tournoi des "petits poucets", les espoirs de réaliser un nouvel exploit face à Anderlecht, puis de l'emporter en barrages sont naturellement minces.

Le FK Laçi s'est imposé ces dernières saisons comme un club très régulier en Kategoria Superior, la D1 albanaise : vainqueurs de la Coupe en 2013 et 2015, ils ont décroché le top 4 pour la seconde fois consécutive l'année passée. Pourtant, Laç, petite ville de moins de 20.000 habitants à un peu plus d'une heure de Tirana, dispose du plus petit stade du championnat (2300 places), qui n'est pas homologué pour l'Europe et où ne devrait donc pas se dérouler le match face à Anderlecht. La réception de l'Universitatea Craiova s'est tenue à l'Elbasan Arena, au sud de Tirana.

Malgré ses performances moindres depuis quelques années, le RSC Anderlecht reste l'adversaire le plus prestigieux de l'histoire du FK Laçi. Une qualification face aux Mauves serait, et de loin, le plus bel exploit du petit club sur la scène européenne. Vincent Kompany et ses ouailles sont prévenus : il faudra se donner à fond en Albanie ...